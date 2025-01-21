Юта с личным рекордом сезона Михайлюка в овертайме уступила Нью-Орлеану

Украинец провел на площадке более 26 минут

В ночь на 21 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз в овертайме потерпела поражение от Нью-Орлеан Пеликанс — 119:123. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк снова появился в стартовой пятерке и провел на площадке более 26 минут.

За отчетный матч Михайлюк набрал 19 очков (из них — четыре дальних броска), установив личный рекорд результативности в текущем сезоне. Также на счету украинца четыре подбора и два блок-шота.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Даллас Маверикс — 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)

Хьюстон Рокетс — Детройт Пистонс — 96:107 (29:40, 28:17, 23:33, 16:17)

Мемфис Гриззлис — Миннесота Тимбервулвз — 108:106 (21:28, 22:26, 28:22, 37:30)

Нью-Йорк Никс — Атланта Хокс — 119:110 (26:27, 28:35, 40:27, 25:21)

Кливленд Кавальерс — Финикс Санз — 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22)

Голден Стэйт Уорриорз — Бостон Селтикс — 85:125 (18:29, 21:25, 24:43, 22:28)

Нью-Орлеан Пеликанс — Юта Джаз — 123:119 ОТ (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9)

Лос-Анджелес Клипперс — Чикаго Буллз — 99:112 (18:25, 32:23, 16:36, 33:28)

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