United Cup. Греция одолела Испанию в парном матче, неожиданное поражение Австралии

Результаты матчей вечерней сессии на командном турнире в Австралии
Перт/Сидней, Австралия • 27 декабря – 5 января • хард • $10,250,000
Действующие чемпионы: сборная Германии
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
ГРУППА C
ГРЕЦИЯ 2-1 ИСПАНИЯ
Мария Саккари – Джессика Боусас Манейро 2:6, 1:6
Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста 6:4, 4:6, 6:3
Мария Саккари/Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье Реймерс/Серхио Мартос Горнес 4:6, 6:3, 10-6
В понедельник, 30 декабря, сборная Греции встретится с Казахстаном, и в этом матче команды будут бороться за первое место в группе и выход в четвертьфинал соревнований.
ГРУППА F
АВСТРАЛИЯ 1-2 АРГЕНТИНА
Оливия Гадецки – Надя Подороска 2:6, 4:6
Алекс де Минор – Томас Мартин Этчеверри 6:1, 6:4
Эллен Перес/Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле/Томас Мартин Этчеверри 2:6, 4:6
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Фото: Getty Images.
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