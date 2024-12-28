United Cup. Греция одолела Испанию в парном матче, неожиданное поражение Австралии

Результаты матчей вечерней сессии на командном турнире в Австралии



Перт/Сидней, Австралия • 27 декабря – 5 января • хард • $10,250,000

Действующие чемпионы: сборная Германии

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

ГРУППА C

ГРЕЦИЯ 2-1 ИСПАНИЯ

Мария Саккари – Джессика Боусас Манейро 2:6, 1:6

Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста 6:4, 4:6, 6:3

Мария Саккари/Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье Реймерс/Серхио Мартос Горнес 4:6, 6:3, 10-6

В понедельник, 30 декабря, сборная Греции встретится с Казахстаном, и в этом матче команды будут бороться за первое место в группе и выход в четвертьфинал соревнований.

ГРУППА F

АВСТРАЛИЯ 1-2 АРГЕНТИНА

Оливия Гадецки – Надя Подороска 2:6, 4:6

Алекс де Минор – Томас Мартин Этчеверри 6:1, 6:4

Эллен Перес/Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле/Томас Мартин Этчеверри 2:6, 4:6

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Фото: Getty Images.

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