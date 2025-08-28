Алекс Элбон: Мы готовы к борьбе!

На прошлом этапе в Венгрии гонщики Williams не заработали очков, позволив соперникам сократить отставание, но надеются отыграться в Зандфорте…

Алекс Элбон: «Мы возвращаемся после летнего перерыва отдохнувшими и готовыми к борьбе. Впереди очередная серия из двух Гран При подряд, которая начнётся этапом в Зандфорте. Это интересная трасса, где в прошлом мы добивались успехов.

Мы знаем, что концовка сезона не будет простой, но постараемся максимально использовать все возможности, в том числе в этот уик-энд».

Карлос Сайнс: «Я рад вернуться к гонкам после летнего перерыва – в Зандфорте нас ждёт интересная трасса с плавным рисунком и профилированными поворотами.

После отдыха я готов с удвоенной энергией вернуться к работе и сосредоточиться на том, чтобы удачно проводить уик-энды, добиваться максимума от машины и помочь команде сохранить пятое место в Кубке конструкторов! Vamos!»

