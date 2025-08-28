Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский боксер Мартин Баколе уверен, что он может нанести украинцу Александру Усику первое поражение на профи-ринге.

«Усик хорошо меня знает. Каждый раз, когда я с ним дрался, это были плохие времена для него. Спросите его команду, они знают. Усик весь будет стекать кровью, я знаю, как его победить», – отметил Баколе.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua