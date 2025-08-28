Зеленый свет по Ванату, решающий сухарь Трубина и дно в Брюгге. Главные новости за 27 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 августа.

Бенфика в ЛЧ

Шестой сухой матч Трубина подряд помог "Бенфике" выйти в основной этап ЛЧ. Исход 180-матчевой дуэли с "Фенербахче" Жозе Моуриньо решил один-единственный гол. Со всеми участниками ознакомьтесь здесь.

Дно в Брюгге

"Брюгге" буквально вынесло "Селтик" в последнем раунде отбора ЛЧ. В Бельгии чемпионы Шотландии уступили с крайне вызывающим счётом. А общий счет в дуэли 9:1 делает все это вдвойне позорным.

Зеленый свет по Ванату

Позитивные сигналы насчет трансфера Ваната в Ла Лигу. Инсайдер по "Жироне" сообщил о прорыве в переговорах между "Динамо" и каталонским клубом. Схема близка к той, по которой по аналогичному маршруту в свое время переходил Цыганков.

Усиление для Ротаня

"Колос" в среду попрощался с лидером атаки. Вячеслав Велетень переходит в "Полесье". Это будет второй самый дорогой трансфер житомирян в это окно.

Приключения Баварии

"Бавария" упустила перевес 0:2 в кубковом матче с командой третьего дивизиона. Но буквально на последней минуте Харри Кейн избавил немецкого чемпиона от дальнейших приключений.

Кубковая сенсация в Англии

МЮ умудрился вылететь из Кубка лиги уже в 1/32. От команды из 4-го дивизиона, все закончилось промахами двух 75-миллионных новичков "Юнайтед" в серии пенальти. Наконец отыграл в старте Виталий Миколенко, и помог "Эвертону" пройти дальше без пропущенных.

www.ua-football.com