Лига чемпионов. Финал квалификации. Копенгаген – Базель 2:0, Брюгге – Рейнджерс 6:0. Обзоры матчей

"Львам" после ничьей 1:1 в Швейцарии достаточно было минимальной победы в домашнем поединке. Представитель Дании открыл счет после перерыва. Гости создали гораздо больше момента (20-11 по ударам), но реализация была не на их стороне.

Копенгаген. Паркен

Копенгаген – Базель 2:0

Голы: Корнелиус, 46', Юкоко, 84' (п)

В параллельном поединке "черно-синие" добили клуб из Глазго, закрепив успех первого матча. Шотландский коллектив уже в начале игры заработал красную карточку, а хозяева к завершению первого тайма забили 5 мячей.

Брюгге. Ян Брейдел Стадион

Брюгге – Рейнджерс 6:0

Голы: Трезольди, 5', Ванакен, 32', Сейс, 41', 45', Станкович, 45'+2, Цолис, 50'

Удаление: Ааронс, 8' (Рейнджерс)

