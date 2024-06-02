28 лет назад Шумахер одержал первую победу за рулём Ferrari

2 июня 1996 года произошло событие, которое сегодня в мире автоспорта вспоминают многие, прежде всего Ferrari и её болельщики. В этот день 28 лет назад Михаэль Шумахер одержал свою первую победу за рулём красной машины итальянской команды.

Победы бывают разные, достигаются по-разному, и хотя количество очков, которые получает гонщик, добившийся успеха, и его команда, одинаковое и зависит разве что от действующих в этот период правил, но всё-таки можно сказать, что и ценность их тоже разная.

Про тот Гран При Испании сказано и написано немало, настолько яркой была гонка на залитом дождём каталонском кольце, и можно просто перечитать рассказ о ней на нашем сайте, опубликованный ещё зимой 2008 года. Но хочется добавить ещё несколько строк, например процитировать слова сэра Стирлинга Мосса, знаменитого британца, в 50-е четыре раза становившегося вице-чемпионом мира.

«Это была не просто гонка. Это была демонстрация превосходства и гениальности, – сказал он тогда о Михаэле. – Этот человек выступает в своём собственном классе. Ещё никогда не было гонщика, который бы столь явно превосходил остальных по уровню способностей. Это был один из самых ярких примеров фантастического мастерства, который я когда-либо видел».

Команда из Маранелло поделилась в социальных сетях небольшой подборкой фотографий, сделанных в тот день, сопроводив их очень коротким комментарием:

«В этот день в 1996 году Михаэль Шумахер выиграл свой первый Гран При вместе с Ferrari. Эта победа стала первой из многих».

Обратимся к статистике: победа в Барселоне была 20-й в карьере немецкого гонщика, на тот момент уже двукратного чемпиона мира. А впереди была ещё 71, благодаря которым он выиграл за рулём машин Ferrari ещё пять титулов.

Источник