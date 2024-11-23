«Именно за это я переживаю больше всего». Малиньяджи – о 2 бое Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Тайсон понимает, что это бой, в котором он должен выиграть. Ему уже не 30 лет, он возвращается после крупного поражения. Если он проиграет снова, то окажется среди супертяжей, где будет много опасных боев, ему это в его возрасте не нужно.

Я верю, что Тайсон морально готов к реваншу, но я больше всего переживаю о готовности его тела. Голова может быть готова к выходу на ринг, но тело не всегда», – сказал Малиньяджи.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua