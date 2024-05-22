Instagram. Батыржан Джукембаев и Иван Редкач

В ночь с 22 на 23 мая в Плэнт-Сити (штат Флорида, США) состоится вечер бокса от ProBox.

На ринг выйдут Батыржан Джукембаев из Кахахстана (22–1, 16 КО) и украинец Иван Редкач (24–6–1, 19 КО).

Это будет 10-раундовый рейтинговый поединок в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг).

Редкач не вписался в нужный вес перед боем с Джукембаевым

Накануне боксеры прошли процедуру официального взвешивания. Джукембаев вложился в лимит весовой категории – 63,4 кг. А вот Редкач превысил норму (64,2 кг). Несмотря на проваленное взвешивание, бой Редкача состоится.

Батыржан, базирующийся в Канаде, идет на серии из 4 побед подряд. Единственное поражение он потерпел в 2021 году от нынешнего чемпиона мира IBF Субриэля Матиаса (RTD 8/12).

Украинец Редкач, проживающий в США, предыдущий бой провел в Коста-Рике в июле 2023 года, когда победил Элвина Переса (RTD 3/8). Перед тем, в апреля 2021 года, было болезненное поражение в 6-м раунде от американца Реджиса Прогрейса.

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Батыржан Джукембаев – Иван Редкач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис ProBox TV.

Плейер будет добавлен перед началом боя в ночь с 22 на 23 мая.

Начало шоу запланировано на 03:00 по киевскому времени, а главный бой ожидается около 05:00.

Файткард шоу бокса в Плэнт-Сити (Флорида, США)

sport.ua