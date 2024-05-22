Це ж було вже! 11 років тому в фіналі Заходу НБА також грала команда з п’ятим посівом, що пройшла «Кліпперс» та «Оклахому»

Що цікаво – такий шлях у плей-оф НБА зовсім не новий. У плей-оф сезону-2012/13, коли «Даллас» очолював нинішній головний тренер фіналіста Сходу «Індіани» Рік Карлайл, а самі «Мавс» не вийшли у плей-оф, абсолютно ідентичну сітку в перших двох раундах подолав «Мемфіс».

«Грізліс» із Тоні Алленом, Заком Рендольфом, Марком Газолем та Майком Конлі в складі також посіли п'яте місце за підсумками регулярки та в першому раунді плей-оф зустрілися із четвертими «Кліпперс», яких пройшли у шести матчах.

У другому раунді на них чекала «Оклахома» Вестбрука, Дюрента та Ібаки, що як і цьогоріч мала перший посів. І «Мемфіс» переміг її у п'яти зустрічах.

Фінал вже був іншим – там «Грізліс» зустрілися із «Сан-Антоніо», якому програли 0:4, і який у підсумку програв у семи матчах фіналу НБА «Маямі» часів «Великого тріо» Леброна Джеймса, Двейна Вейда та Кріса Боша.

А у фіналі Сходу тоді, до речі, також грала «Індіана». Як і цього року «Пейсерс» в другому раунді здолали «Нью-Йорк», щоправда не в семи, а в шести матчах. У першому раунді в 2013-му «Індіана» грала із «Атлантою», тоді як цьогоріч – із «Мілвокі».

Фото: Kevin Jairaj/USA TODAY Sports

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