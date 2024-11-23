Захожий – Джоджай. Украинский чемпион на 20 кг тяжелее соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Захожий

23 ноября состоится бой за титул чемпиона Европы по версии EBU, в котором сойдутся украинец Александр Захожий (19-0, 15 КО) и Лабинот Джоджай (19-0-1, 16 КО), представляющий Косово.

Накануне поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Захожий оказался тяжелее на 20 кг за своего соперника:

Александр Захожий – 115,6 кг

Лабинот Джоджай – 94,2 кг

Изначально соперником украинца был Арнольд Джерджей (38-3, 27 КО) со Швейцарии, однако он травмировался и отказался от боя.

Поединок Александра Захожего можно будет посмотреть в Украине. Вечер бокса состоится в Гейдельберге (Германия). Ориентировочное время начала – в 21:30 по киевскому времени.

sport.ua