В Лас-Вегасе Серхио Перес в шестой раз в сезоне завершил борьбу в первой части квалификации. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результат мексиканского гонщика.

Хельмут Марко: «Серхио был недостаточно быстр. С другой стороны, возможно, нам следовало использовать в его случае два комплекта шин. Это могло помочь, но мы думали, что он пройдёт и так. Теперь он стартует 16-м.

После Абу-Даби мы оценим все возможности и примем решение. Я не говорю, что [для Переса] существует риск. Я говорю, что мы оценим все возможности и затем примем решение».

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