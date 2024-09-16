Легендарный экс-тренер Кличко рассказал, кто был сильнее Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Фредди Роуч

Легендарный американский тренер Фредди Роуч, который за карьеру тренировал именитых Майка Тайсона, Владимира Кличко и Мэнни Пакьяо, назвал боксера, который был лучше «Железного Майка».

«Майк отличный парень, и я подготовил его к нескольким боям перед завершением его карьеры, но в то время он не был таким, как раньше. Майкл Мурер был сильнее Тайсона. Он был быком, очень талантливым. Парень с невероятной силой в левой руке. Один левый мог закончить вечер для любого», – сказал Роуч.

Ранее Роуч назвал лучшего боксера за всю историю.

sport.ua