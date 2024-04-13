Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Нганну? Это было весело»

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Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своем последнем поединке против Франсиса Нганну:

«Поединок против Нганну не был самым важным событием в прошлом году для меня. Это было весело, действительно, для меня это не было важной штукой.

Ничего не изменилось. На самом деле, в прошлом году у меня не было никаких важных событий. Думаю то, что я просыпаюсь каждый день — это важное событие, что я здоров, счастлив и не имею никаких проблем. Это, безусловно, хорошее событие. Кроме этого у меня ничего не было. Я 22 декабря провел бой, поэтому я ничего не делал 23 декабря.

Я тренировался для пары несостоявшихся поединков, хотел сделать несколько пресс-конференций, которые не состоялись, о боях, которых не было, съел несколько стейков и это все».

28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал тяжелую победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

sport.ua