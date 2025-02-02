Расселл: Важно послушать рассказы Боттаса о работе в Sauber

Джордж Расселл собирается выведать у Валттери Боттаса, нового резервного гонщика Mercedes, «секреты Ferrari», ведь в последние три года финн выступал за Alfa Romeo/Sauber, а на машинах этой команды традиционно стоят итальянские двигатели.

У Расселла и Боттаса в прошлом были непростые отношения, в том числе омрачённые аварией в Имоле в 2021 году, но в конце того сезона Валттери расстался с Mercedes, а Джордж занял его место. Теперь же они стали коллегами, и Боттасу предстоит со стороны наблюдать за выступлениями команды, в которой в этом году дебютирует 18-летний Кими Антонелли.

«У Боттаса огромный опыт, и когда к нам присоединится профессионал, который так много работал на симуляторе, у которого такие глубокие гоночные знания, и кто хорошо знает нашу команду, то это будет здорово! – цитирует Расселла RacingNews365. – Также очень важно послушать рассказы о его предыдущих сезонах в Sauber, ведь на машинах этой команды стоят двигатели Ferrari.

Надо всегда внимательно наблюдать за тем, что делают другие, а Валттери отличает всесторонняя подготовка. Конечно, считается, что в прошлом у нас были не лучшие отношения, но мы оба профессионалы, и теперь всё наладилось, мы часто путешествовали вместе и общались, когда встречались в отелях или в тренажёрных залах».

Джордж уже приступил к работе на базе команды в Брэкли, но Валттери как резервный пилот не связан столь жёсткими обязательствами, поэтому он пока ещё не вернулся в Европу из Австралии, где продолжает с энтузиазмом крутить педали и принимает участие в велогонках.

В частности, вчера вместе с 3000 тысячами других энтузиастов этого вида спорта Боттас проехал 124-километровую дистанцию очередной гонки по гравийным дорожкам «зелёного континента». А пару дней назад провёл презентацию своего джина Oath, производство которого теперь налажено не только в Финляндии, но и в Австралии.

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