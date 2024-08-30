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Футбол

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал смерть братьев Годро

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал смерть братьев Годро

Джонни Годро. Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши отреагировал на смерть братьев Джонни и Мэттью Годро.

«Мысли и молитвы семье Годро. Так невероятно грустно», — написал Оши в своем аккаунте в социальных сетях.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Спустя 11 часов после случившегося «Коламбус» подтвердил трагическое событие.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.

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