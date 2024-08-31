Хельмут Марко: Мы в лучшей форме, чем в Зандфорте

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес закончили вторую тренировку Гран При Италии за пределами первой десятки, но Хельмут Марко уверяет, что команда находится в лучшей форме, чем неделю назад в Зандфорте.

Хельмут Марко: «Мы в лучшей форме, чем можно подумать, посмотрев на результаты. Во время симуляции квалификационного круга Макс вылетел в повороте Parabolica. До этого момента он проигрывал две десятых Ландо Норрису, но в отличие от остальных, мотор Макса не был настроен на полную мощность.

На длинной серии кругов мы показывали очень конкурентоспособную скорость до того, пока не началась деградация резины. Но когда это случилось, потеря скорости стала заметной. Это произошло после того, как Максу пришлось замедлиться позади другой машины. Мы с этим разберёмся.

В принципе, мы находимся в гораздо лучшей форме, чем в Зандфорте. Да, в гораздо лучшей».

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