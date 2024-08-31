Серия А. Интер – Аталанта 4:0. Чемпион вернулся, хотя никуда и не уходил

Вновь 4:0

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Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Аталанта" 4:0

Голы: Джимсити 3 (автогол), Барелла 10, М. Тюрам 47, 56

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Аугусто 61), Дармиан, Чалханоглу (Асллани 61), Барелла (Фраттези 79), Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес (Арнаутович 83), М. Тюрам (Тареми 79)

"Аталанта": Карнезекки, Руджери, Джимсити, Де Роон, Белланова (Толой 58), Эдерсон, Пашалич, Дзаппакоста (Де Кетеларе 80), Брешианини, Самарджич (Палестра 80), Ретеги

Предупреждения: Де Роон 46, Ретеги 53

Главный арбитр: Маттео Маркетти

В первых двух турах "Интер" произвел не лучшее впечатление. Особенно в первом, когда пропустил дважды и упустил победу над "Дженоа" в добавленное время. Во втором же он победил дома "Лечче" благодаря рикошету и пенальти. Симоне Индзаги признавал проблемы, заявлял, что нужно сделать больше. И вот в решающий момент, в первом Топ-матче сезона, его команда выполнила и перевыполнила.

В принципе, потому подопечные Индзаги – чемпионы Италии. Они умеют собирать очки даже при невзрачной игре. А еще лучше умеют в решающий момент собраться и выдать лучшую игру. Собрались и сегодня, просто снеся с поля "Аталанту", которую Opta Analyst перед началом сезона называл вторым фаворитом на Скудетто после них. По два гола в дебютах каждого из таймов – и вновь 4:0.

Почему вновь? Потому что в предыдущий раз команды встречались в конце февраля. Также в Милане. И тогда также "Интер" выиграл со счетом 4:0. В целом же он не проигрывал этому сопернику уже 12 матчей лиги подряд на всех полях. Правда, из них пять ничьих. Но в последних двух матчах о ничьих и речи не было.

Отчего такие разгромы? Тактически "Интеру" удобно играть против "Аталанты". Он также играет с тремя центральными защитниками, также любит мощь, единоборства, прессинг, скорость. Ну а по качеству игроков, разумеется, выше. Вот и выходит, что бергамцы в последних 24-ех матчах лиги на всех полях не забили лишь одному сопернику – "Интеру". Дважды. В этих самых 0:4.

Сегодня их, впрочем, можно оправдать. Поскольку "Интер" вышел с 11-ю в стартовом составе из предыдущего сезона. А они сами – с четырьмя новичками плюс опорником Де Рооном и латералем Руджери не на своих позициях – в центре обороны. В заявке же были лишь 15 взрослых полевых игроков, а реально 13, поскольку Куадрадо и Лукман не готовы играть. Против чемпиона с таким бардаком шансов нет.

Этот бардак начал обваливать "Богиню" уже с первых минут. Отличная комбинация "змей" с пасом пяткой, затем пасом Мхитаряна вперед. Тюрам справа уже прострелил не очень хорошо, но мяч срикошетил от Джимсити в ворота. Вскоре настоящий бардак в штрафной, касания мяча головой, дуэли, выбитый в полукруг перед штрафной и смачный удар Бареллы оттуда слета по дуге. 2:0 на десятой минуте.

Между этими голами штрафной удар Чалханоглу Карнезекки еле отбил. После этого уже Зоммер еле отбил удар Дзаппакосты. Но и Тюрам в контратаке, вновь с рикошетом, попал в стойку. А удары Самарджича и Ретеги в районе линии штрафной шли неточно. Второй же тайм вновь начал бардак в штрафной площадке гостей, вновь касания головой, дуэли, и в итоге Тюрам мягко пробил мимо вратаря.

Тюрам оформил второй дубль в сезоне (первый был против "Дженоа") после очередного бардака. Угловой Чалханоглу не выбили как следует. И на этом игра была закончена. В концовке же "Интер" скорее мог забить и пятый, и шестой.

Громкий сигнал чемпиона всем конкурентам. Хотя и без него было ясно, что "Интер" очень силен и вскоре проснется. А "Аталанта" на фоне своего кадрового бардака с травмами, новичками и отказами игроков играть за нее терпит уже второе поражение в трех турах. Пусть и на очень сложных выездах к "Торино" и "Интеру". Многовато для начала сезона. Пора наводить порядок во всех смыслах.

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