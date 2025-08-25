Тоттенхэм сделал очередное предложение по трансферу звезды Комо

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, "Комо" отклонил предложение "Тоттенхэма" в размере 70 миллионов евро за своего атакующего полузащитника Нико Паса.

20-летний аргентинец хочет остаться в "Комо", рассчитывая в будущем вернуться в мадридский "Реал", из которого он присоединился к команде Сеска Фабрегаса прошлым летом. Известно, что "Реал" собирался сравняться с любым предложением по Пасу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У "сливочных" есть опция выкупа игрока за 10 миллионов евро в 2026 году. Они также могут получить 50% от его продажи. Как отмечает Романо, "Реал" сообщил "Комо", что они компенсируют им убытки в будущем. Переход Паса в "Реал" летом 2026 года становится всё более вероятным.

Добавим, что Пас провел 37 матчей за "Комо" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 10 ассистов.

www.ua-football.com