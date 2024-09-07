US Open. Пегула проиграла в решающем матче и не смогла выиграть свой дебютный титул Grand Slam

Джессика Пегула уступила в финале Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 6) – Арина Соболенко (-, 2) 5:7, 5:7

Американская теннисистка потерпела шестое поражение в восьми сыгранных матчах против Соболенко, в том числе второе подряд. Три недели назад Пегула проиграла ей в финальном противостоянии на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором сете сегодняшнего финала американка отыгралась со счёта 3:0 в пользу Соболенко, выиграв пять геймов подряд, но не смогла перевести игру в решающий сет.

Джессика – третья американская теннисистка, которая сыграла в финале домашнего “мэйджора” в возрасте старше 30 лет. Такое ранее удавалось Мартине Навратиловой и Серене Уильямс. Также она стала самой возрастной американкой, которая провела свой дебютный решающий матч на турнире Grand Slam.

Отметим, что в Открытой Эре (с 1968 года) только девяти американкам удавалось выиграть одиночный титул на US Open. Для Пегулы это был третий финал на турнирах Grand Slam: в 2022 года она вместе с Коко Гауфф проиграла в матче за титул на Ролан Гаррос, а в прошлом сезоне в дуэте с Остином Краичеком не смогла выиграть трофей на US Open.

По итогам своего выступления на US Open Джессика Пегула в следующий понедельник повторит свой персональный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на третью позицию.

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