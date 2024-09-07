Хорнер с семейством участвует в фестивале в Гудвуде

В этот уик-энд в Гудвуде проходит традиционный ностальгический фестиваль Goodwood Revival, куда собираются британские любители автомобильной старины, в число которых входит и Кристиан Хорнер.

В программу фестиваля также входит конкурс на лучший наряд в стиле «ретро», и всё семейство руководителя Red Bull Racing в нём участвует: сам Кристиан, его супруга Джери Халлиуэл, бывшая участница знаменитых Spice Girls, и их 7-летний сын Монти.

Все они были одеты по моде 30-х годов, и узнать Хорнера в мягкой шляпе типа «федора» и стильном пиджаке из серого твида не так просто – всё-таки мы привыкли видеть его в униформе чемпионской команды Формулы 1.

Сегодня они сопровождали своего сынишку, который принимал участие в гонках на педальных автомобильчиках – кстати, эти машинки тоже относились к категории «винтаж».

Разумеется, Хорнер тоже в своё удовольствие гоняет в Гудвуде, пилотируя старую переднеприводную малолитражку знаменитой марки Mini, и хотя асфальт трассы был залит дождём, он справлялся с делом не хуже того же Макса Ферстаппена.

Всё-таки он бывший гонщик, хотя в интервью часто говорит, что решил стать руководителем команды, когда понял, что особого таланта к скорости у него нет. Ему виднее, но судя по тому, как ловко он удерживал на трассе свою оранжевую Mini с бортовым номером 55 и как лихо обгонял, он просто скромничает.

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