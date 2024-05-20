Феттель ответил на вопрос о возможном возвращении в Ф1

Во время гоночного уик-энда в Имоле прошли мероприятия, посвящённые памяти гибели Роланда Ратценберга и Айртона Сенны. По инициативе Себастьяна Феттеля в четверг гонщики приняли участие в забеге по трассе, а в воскресенье четырёхкратный чемпион мира проехал несколько кругов за рулём McLaren MP4/8 1993 года Сенны.

После заездов Себастьян поговорил с прессой, и у него спросили, не появилось желание вернуться в Формулу 1.

«Сейчас я этого не планирую, – ответил Феттель на вопрос о возможном возвращении в Формулу 1. – Я скучаю по многим вещам в этом спорте, и мне пришлось принять сложное решение, но я счастлив.

Я считаю, что мне выпала привилегия иметь такую карьеру, жизнь и поддержку. Но я не просыпаюсь по утрам с мыслями, что скучаю по тем моментам, когда стоял на подиуме, и люди скандировали моё имя. Я реалистично смотрю на свою жизнь и ищу новые вызовы.

Да, есть вещи, по которым я скучаю, но есть и моменты, по которым я не скучаю – это всегда компромисс. В Формуле 1 сейчас очень напряжённый график из-за большого количества гонок. Конечно, я думал о возвращении, и я заранее знал, что буду об этом думать, но ничего не изменилось – я по-прежнему доволен своим решением».

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