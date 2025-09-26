Connect with us
Футбол

Ла Лига. Реал Овьедо – Барселона 1:3. Обзор матча

    • Хозяева открыли счет в первом тайме и при минимальном преимуществе ушли на перерыв. Во 2-й половине встречи "блаугранас" переломили ход событий и сохранили расстояние от "сливочных" в 2 пункта. Астурийцы остаются на 18-й позиции (3 балла) и 29 сентября команда поедет к "Валенсии". У подопечных Ханси Флика второе место (16 очков) и в воскресенье они будут принимать "Реал Сосьедад".

    • Ла Лига. 6-й тур

    Овьедо. Эстадио Нуэво Карлос Тартьере

    Реал Овьедо – Барселона 1:3

    Голы: Рейна, 33' – Гарсия, 56', Левандовский, 70', Араухо, 88'

