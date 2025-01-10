Известного промоутера напугал нокаут в бою за титул

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Боксер крузервейта Джей Опетая мощным нокаутом защитил свой титул в поединке против Дэвида Ньики, которому после ударов соперника потребовалась медицинская помощь.

Промоутер Эдди Хирн сравнил эту ситуацию с нокаутом Франсиса Нганну в поединке с Энтони Джошуа.

«Я был обеспокоен, напуган где-то. Радует, что врачи были рядом и сразу предоставили кислород. Потому что Ньика на какое-то время потерял сознание, не двигался».

«Это было похоже на нокаут Нганну в бою с Джошуа. Но тут было страшнее, потому что я находился совсем рядом с боксером. Хорошо, что помощь пришла очень быстро», – сказал Хирн.

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sport.ua