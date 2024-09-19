БИПА официально вышла из состава участников Суперлиги FAVBET из-за финансовых трудностей

При этом клуб просит оставить за собой право заявиться на следующий сезон

БИПА обратилась с официальным письмом в Федерацию баскетбола Украины о том, что из-за недостатка финансирования клуб вынужден сняться с розыгрыша баскетбольной Суперлиги FAVBET 2024/25.

При этом сообщается, что клуб просит оставить за собой право заявиться на следующий сезон элитного дивизиона. Также в своем обращении клуб просит предоставить право заявить команды клуба в состав участников Высшей и Первой лиги на сезон 2024/25.

По итогам сезона 2023/24 БИПА заняла 9-е место в регулярном чемпионате и не квалифицировалась в плей-офф.

Баскетбольная Суперлига FAVBET 2024/25 стартует 2 октября. В рамках первой игровой недели будет сыграно 12 матчей. Ранее планировалось, что в сезоне 2024/25 примет участие 9 клубов (включая БИПА). На первом этапе команды сыграют четыре круга в формате «баблов». Далее запланировано проведение плей-офф.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

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