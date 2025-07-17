Не Фьюри. Усик назвал боксера, который ударил украинца сильнее всего

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) проведет бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО). Боксеры встретятся на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) 19 июля.

Накануне этого противостояния представитель Украины ответил на вопросы журналистов и назвал соперника из самым сильным ударом в карьере Усика.

– Все говорят о мощном ударе Дюбуа. Это самый сильный панчер, с которым ты когда-либо пересекался на ринге?

– Нет, самый сильный – Дерек Чисора.

– Серьезно?

– Да.

– Чисора бьет сильнее, чем Дюбуа?

– Конечно, он сумасшедший, – ответил Усик.

Усик проведет второй бой против Дюбуа – в августе 2023 года Александр нокаутировал оппонента в девятом раунде. С тех пор Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец одержал три победы и завоевал титул IBF.

Бой против Чисоры состоялся в октябре 2020 года. Британец в конкурентом поединке уступил сопернику единогласным решением судей – 115–113 (дважды) и 117–111 в пользу Усика.

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sport.ua