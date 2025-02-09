Берни Экклстоун уже девять лет как расстался с Формулой 1, но сохранил ясность ума и бодрость духа. В 2020-м он стал отцом в возрасте 89 лет, по некоторым данным Берни – шестой по возрасту отец в истории человечества. У его детей невероятная разница в возрасте – сыну Эйсу в июле исполнится пять лет, а его старшей дочери Деборе в этом году будет 70.

Но и в свои 94 Берни не отдыхает. Он больше не летает на Гран При каждую неделю, но его график насыщен событиями и встречами. Как и прежде, он вовремя приходит на встречи и всегда перезванивает. Всем нужен его совет. На одной неделе он обедает с Хуаном Антонио Самаранчем-младшим, фаворитом на замену Томаса Баха на посту главы МОК, на следующей он развлекает сербского бизнес-магната Драгана Солака, владельца футбольного клуба «Саутгемптон».

Берни Экклстоун: «Возраст – он только в голове. Утром, вставая с кровати, думайте, что вам 21 год. Конечно, нужно смотреть правде в глаза. Когда тебе 80, ты говоришь себе: «Я смогу поработать еще пять или шесть лет». Потом тебе 90. Сейчас мне говорят: «Ты проживешь до 120». Очевидно, это чушь.

Меньше всего на свете я хотел быть становиться проблемой для родных и близких. Я хочу, чтобы они продолжать жить своей обычной жизнью. Надеюсь, сын не будет воспринимать меня как старика. Я стараюсь быть таким, каким он хотел бы меня видеть. Он умный маленький мальчик, требующий соответственного отношения.

Почему я продал свою коллекцию машин? Если повезет, я проживу ещё два или три года. И я не хочу осложнять решением этой проблемы Фабиану. Автомобильные спекулянты сведут её с ума. Поэтому лучшее, что я мог сделать – это собрать все машины вместе и постараться, чтобы они попали в нужные руки. Эйс тоже может быть не заинтересован во всем этом. Возможно, он больше увлечется футболом. Рано или поздно это должно было произойти. Я все еще более или менее контролирую ситуацию и могу делать то, что мне нравится. Может, через год я уже не смогу этого сделать».

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