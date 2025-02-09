ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок.

3 мая 2025 года на ринг выйдут чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBC и WBO мексиканец Сауль Альварес и кубинец Уильям Скалл, который владеет титулом IBF.

Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе!

Альварес подписал контракт с Турки на четыре боя. Его мегафайт с Теренсом Кроуфордом еще в силе, бой пройдет в сентябре 2025. А с Джейком Полом Канело в 2025 году уже не подерется.

sport.ua