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Футбол

Заря теряет лидера, Челси берет форварда Атлетико. Главные новости за 7 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 августа

Заря теряет лидера, Челси берет форварда Атлетико. Главные новости за 7 августа

Фото: UA-Футбол/ Автор – Аліна Єрофеєва

    • UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 августа.

    Заря теряет лидера

    Арсений Батагов перебрался в Турцию. "Заря" отпустила центрбека в "Трабзонспор" почти за 2 млн евро. Солидная сделка, учитывая год по контракту, что оставался у игрока. Батагов провел в луганском клубе 2 сезона.

    Старт Первой лиги

    Вслед за УПЛ стартовала и Первая лига. В дебютном поединке чемпионата "Агробизнес" минимально переиграл "Металлист". Победа была волевой. А вот матч "Виктории" и "Диназа" был перенесён на неизвестную дату.

    Привычный бизнес для Челси

    Любовь "Челси" к страйкерам "Атлетико" никуда не делась даже при новых владельцах. В былые времена на "Стэмфорд Бридж" играли Торрес, Диего Коста и Мората. Следующий на очереди атлетичный Саму Омородион, за которого "синие" заплатят 35 млн. Романо уже написал "Here we go".

    Медобследование Ольмо

    Дани Ольмо успешно прошёл медобследование в "Барселоне". Осталось дождаться только презентации. После успешного Евро "Барса" решила вернуть своего выпускника. Сумма сделки оценивается в 62 млн евро.

    Оболонь берет хавбека ДК

    Виктор Близниченко стал игроком "Оболони". При это остается неизвестным, подписали ли "пивовары" хавбека на постоянной основе или речь об аренде. Близниченко так и не дебютировал за первую команду "Динамо".

    www.ua-football.com

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