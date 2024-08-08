US Open. Организаторы объявили размер призового фонда для участников турнира в этом году

Стало известно, сколько заработают в этом году участники Открытого чемпионата США
Общий призовой фонд в этом сезоне будет составлять 75 млн. долларов, что на 10 млн. больше, чем в прошлом сезоне. Чемпионы соревнований получат в этом сезоне по 3,6 млн. долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Полное распределение призовых в этом году выглядит следующим образом:
Одиночный разряд
W: $3,600,000
RU: $1,800,000
SF: $1,000,000
QF: $530,000
R16: $325,000
R32: $215,000
R64: $140,000
R128: $100,000
Теннисисты, играющие в квалификации
R3: $52,000
R2: $38,000
R1: $25,000
Парный разряд (на команду)
W: $750,000
RU: $375,000
SF: $190,000
QF: $110,000
R16: $63,000
R32: $40,000
R64: $25,000
Смешанный парный разряд (на команду)
W: $200,000
RU: $100,000
SF: $50,000
QF: $27,500
R16: $16,500
R32: $10,000
В этом году квалификация Открытого чемпионата США стартует 20 августа, а матчи основной сетки пройдут с 26 августа по 8 сентября. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли серб Новак Джокович и Коко Гауфф из США.