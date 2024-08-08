US Open. Организаторы объявили размер призового фонда для участников турнира в этом году

Стало известно, сколько заработают в этом году участники Открытого чемпионата США

Общий призовой фонд в этом сезоне будет составлять 75 млн. долларов, что на 10 млн. больше, чем в прошлом сезоне. Чемпионы соревнований получат в этом сезоне по 3,6 млн. долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Полное распределение призовых в этом году выглядит следующим образом:

Одиночный разряд

W: $3,600,000

RU: $1,800,000

SF: $1,000,000

QF: $530,000

R16: $325,000

R32: $215,000

R64: $140,000

R128: $100,000

Теннисисты, играющие в квалификации

R3: $52,000

R2: $38,000

R1: $25,000

Парный разряд (на команду)

W: $750,000

RU: $375,000

SF: $190,000

QF: $110,000

R16: $63,000

R32: $40,000

R64: $25,000

Смешанный парный разряд (на команду)

W: $200,000

RU: $100,000

SF: $50,000

QF: $27,500

R16: $16,500

R32: $10,000

В этом году квалификация Открытого чемпионата США стартует 20 августа, а матчи основной сетки пройдут с 26 августа по 8 сентября. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли серб Новак Джокович и Коко Гауфф из США.

btu.org.ua