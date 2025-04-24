Мадрид. Даяна Ястремская против Коко Гауфф во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге на турнире WTA 1000 в Испании. Матч против американки Коко Гауфф закроет игровой день на Manolo Santana Stadium (начало не ранее в 20:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 24/04/2025): 247/179

Призовые за карьеру: $5,164,558



Дата рождения: 13/03/2004 (21 год)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 9 (2024 – WTA Finals, Beijing, Auckland; 2023 – US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 – Parma; 2019 – Linz)

Высший рейтинг WTA: 2 (10/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 24/04/2025): 243/105

Призовые за карьеру: $23,187,420

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H2H: 0-2

2024 | Ролан Гаррос (Grand Slam) | Грунт | R3 | Гауфф – 6:2, 6:4

2024 | Мадрид (WTA 1000) | Грунт | R3 | Гауфф – 6:4, 6:1

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Франческа Джонс (Великобритания, Q) 7:6(5), 4:6, 6:3

История на турнире

Даяна Ястремская – 6/4 | Ястремская пятый раз играет на турнире в Мадриде. В прошлом году украинка показала здесь свой лучший результат, дойдя до третьего круга.

Коко Гауфф – 5/4 | Гауфф также пятый раз выступает в столице Испании. В предыдущем сезоне американская теннисистка дошла до четвертого круга.

Выступления на грунте (на 23/04/2025):

Даяна Ястремская – 80/47 (3/1 в этом году)

Коко Гауфф – 62/27 (1/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,30. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 3,74 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Даяна Ястремская – 14/9

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 4/4 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Коко Гауфф – 14/6

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 4/4 | Доха – R1, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R4, Майами – R4

WTA 500 – 1/1 | Штутгарт – 1/4

United Cup – 5/0

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, П, В, В, П

Коко Гауфф – П, В, П, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 29/24 | Ястремская в этом году четыре раза играла против теннисисток из США: в Хобарте она обыграла Кэти Волынец и Энн Ли, а затем уступила Маккартни Кесслер; в Дохе украинка проиграла Пэйтон Стернс.

Коко Гауфф – 10/3 | Гауфф в этом сезоне уступила Марте Костюк в Дохе, а в прошлом году американка выиграла в семи из восьми матчей против украинских теннисисток.

• Даяна Ястремская проведет 231-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 112 побед (48%);

• Коко Гауфф проведет 304-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 212 побед (70%).

• Даяна Ястремская проведет 65-й матч в основной сетке турнира WTA. На ее счету 28 побед (43%);

• Коко Гауфф проведет 114-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 75 побед (66%).

• Даяна Ястремская сыграет 13-й матч против соперницы из топ-5 рейтинга. В активе украинки три победы в подобных встречах.

Победительница этого матча получит 52 925 евро призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 30 895 евро призовых и 35 рейтинговых очков.

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