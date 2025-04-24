БЕРДНИКС – о серебре Киев Кэпиталз, попадании в All-Star Team и ЧМ

ХК Киев Кэпиталз. Денис Бердникс

Латвийский хоккеист «Киев Кэпиталз» Денис Бердникс в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил сезон для столичной команды, высказался о том, что его включили в символическую сборную чемпионата Украины, а также поделился мнением о чемпионате мира, который состоится в мае в Швеции и в Дании.

– Денис, как ты оценишь этот сезон для «Киев Кэпиталз»?

– Сезон оцениваю более чем хорошим для нашей команды. Не добились цели, но, я думаю, все впереди ещё.

– Доволен ли ты серебряными медалями чемпионата Украины?

– Ну не сказать, что доволен, потому что мы весь сезон шли к золоту и была только одна цель – кубок. Но уже это история, и второе место – это тоже неплохо.

– Именно о своей игре что скажешь? Ты набрал 52 очка (13 голов и 39 ассистов).

– Ну в первую очередь благодарен тренерскому штабу за доверие и за такое большое количество игрового времени, и, конечно, партнёрам, которые помогали мне в этом. Это общая заслуга.

– Также ты вошел в All-Star Team – символическую сборную чемпионата Украины по итогам сезона. Приятно оказаться в составе лучших по итогам сезона?

– Конечно, приятно. Любое индивидуальное достижение – это очень приятно и позитивно.

– Что скажешь о наставнике «Киев Кэпиталз» Вадиме Шахрайчуке? Что особенного в его тренировках и в чем его сильные стороны во время матчей?

– Очень хороший тренер. Он требует от игроков то, что они должны показывать на льду и на что они способны. Ни больше, ни меньше. Сильные стороны его в том, что как бы результат не складывался, он не даёт команде поникнуть или как-то расслабиться. Все время мы в тонусе и в хорошем настроении. Мне очень понравилось работать с таким тренером два сезона.

– Если говорить о плей-офф, как ты его оценишь? Получилась классная победа над «Штормом», но проиграли «Кременчугу», хотя титул был очень близко.

– Плей-офф – это совсем другая игра, не как в регулярке. В плей-офф кто больше захочет победить, тот и победит. Со «Штормом» мы сыграли 4 очень хорошие игры. Все игроки и тренеры сделали свою работу на отлично, отсюда и результат. С «Кременчугом» была хорошая серия, встретились две равные команды. И здесь, я думаю, просто сыграл фактор удачи, где-то им повезло чуть больше и, думаю, поэтому они победили.

– Конкретно о финале, если говорить. Счет 3:4 говорит о том, что встретились в финале, как ты говоришь, примерно равные команды. Серебряные медали при таком счете также ценны, как и золотые?

– Я думаю, самое ценное, что есть это золото, которое мы очень хотели взять, но, к сожалению, у нас не получилось.

– Какой свой гол в этом сезоне ты считаешь самым важным и какой самым красивым?

– Важный гол свой, я считаю, был в первой финальной игре, когда я забил второй наш гол и счёт стал 2:1. А красивый гол, наверное, в четвертой игре со «Штормом» в Одессе.

– Уже в мае будет чемпионат мира по хоккею. Какие шансы у Латвии на мировом первенстве?

– Все ждут медали от сборной Латвии, поэтому вся страна надеется на то, что в этом году у них получится достичь эту цель и завоевать медали.

– Как думаешь, какая сборная имеет лучшие шансы на выигрыш титула?

– Я думаю многие команды имеют большие шансы завоевать титул чемпиона мира, потому что чемпионат непредсказуемый и многие команды показывают очень хороший хоккей, бывают даже сенсации.

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