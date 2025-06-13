Драйзайтль стал рекордсменом овертаймов Кубка Стэнли

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В четвертом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» в овертайме победил на выезде «Флориду» со счетом 5:4 и сравнял счет в серии (2:2).

Этот матч стал юбилейным, 100-м в истории финалов Кубка Стэнли, который завершился в овертайме.

Перевел игру в дополнительный период Сэм Райнхарт («Флорида»), который сравнял счет за 20 секунд до конца третьего периода. Эта шайба стала второй самой поздней в истории финалов плей-офф НХЛ, которая позволила одной из команд сравнять счет. Интересным фактом является то, что рекорд финалов был зафиксирован также в этой серии: во втором матче Кори Перри сравнял счет за 18 секунд до завершения третьего периода.

59:42 – Кори Перри, 2025, 2-й матч

59:40 – Сэм Райнхарт, 2025, 4-й матч

Героем матча стал Леон Драйзайтль, который забросил свою уже четвертую шайбу в овертаймах плей-офф этого года. Еще ни один игрок в истории НХЛ не забросил столько в одном постсезоне.

Леон Драйзайтль стал пятым игроком в истории НХЛ, который в двух сезонах Кубка Стэнли подряд набрал 30+ очков. Первыми четырьмя были Уэйн Грецки, Марио Лемье, Никита Кучеров и Коннор Макдэвид.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» стал первым европейцем, который имеет в своем активе три сезона Кубка Стэнли с 30+ набранными очками.

«Эдмонтон Ойлерз» в пятый раз в своей истории отыграл отставание в три шайбы в матчах плей-офф.

Также стоит отметить тот факт, что «Флорида» стала первой командой в истории финалов Кубка Стэнли, которая в четырех первых матчах серии забросила более одной шайбы в первом периоде.

Суперматч финала Кубка Стэнли. Камбэк с 0:3, 9 шайб и овертайм

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