Вест Хэм нашёл альтернативу Ван-Биссаке в Ньюкасле

Лондонцы переключились на другого игрока

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Правый защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер может перейти в "Вест Хэм". Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "молотобойцы" активизировали попытки заполучить латераля перед новым сезоном АПЛ, который стартует на следующей неделе. Однако, сделка состоится лишь в том случае, если Киран будет доступен на трансферном рынке.

Ранее "Вест Хэм" был заинтересован в кандидатурах Аарона Ван-Биссаки из "Манчестер Юнайтед" и Кайла Уокера-Питерса из "Саутгемптона", но заключить сделку ни по одному из лондонскому клубу не удалось.

На счету Триппьера один гол и 11 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

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