Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Портал Sport Bible рассекретил фразу Тайсона Фьюри, которую сказал британец своей команде после боя.

«Вставайте ребята! Они (судьи) б***ь обокрали меня», – прокричав Тайсон своей команде.

Ожидается, что реванш между Усиком и Фьюри состоится в октябре в Эр-Рияде.

sport.ua