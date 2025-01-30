Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хотел бы сыграть на Чемпионате мира-2026 года.

"Моя цель – иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году. Я всегда об этом думал, но с бывшим тренером сборной Бельгии (Доменико Тодеско) у меня был конфликт. В долгосрочной перспективе я все же был прав.

Буду ли я в составе команды на матче против сборной Украины в марте? Посмотрим, вызовет ли меня тренер (смеется)", – сказал Куртуа.