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Футбол

Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии

Моя цель – иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году (с)

Куртуа впервые заговорил о возвращении в сборную Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хотел бы сыграть на Чемпионате мира-2026 года.

    "Моя цель – иметь возможность сыграть на ЧМ в 2026 году. Я всегда об этом думал, но с бывшим тренером сборной Бельгии (Доменико Тодеско) у меня был конфликт. В долгосрочной перспективе я все же был прав.

    Буду ли я в составе команды на матче против сборной Украины в марте? Посмотрим, вызовет ли меня тренер (смеется)", – сказал Куртуа.

    Напомним, в прошлом году Тибо принял решение завершить международную карьеру из-за конфликта с Тедеско. А 24 января сборную Бельгии возглавил Руди Гарсия, который хочет вернуть в ряды национальной команды Куртуа.

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