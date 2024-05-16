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Футбол

Маккиннон отреагировал на отстранение Ничушкина

Маккиннон отреагировал на отстранение Ничушкина

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал отстранение российского одноклубника Валерия Ничушкина от матчей НХЛ.

«Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», — приводит слова Маккиннона Sportsnet.

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

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