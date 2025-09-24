Американский эксперт: «Этот боксер побил украинца, который был на вершине»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Известный американский спортивный обозреватель и комментатор Макс Келлерман в эфире шоу Ring оценил возможный бой между Теофимо Лопесом и Шакуром Стивенсоном и вспомнил Василия Ломаченко.

«Вспомните, что Теофимо Лопес смог победить Василия Ломаченко, который был тогда на вершине. Является ли Шакур Стивенсон лучшим боксером, чем Ломаченко? Не знаю. Думаю, что Шакуру стоит включить еще одну передачу, чтобы победить Лопеса», – сказал Келлерман.

В 2020 году Теофимо Лопес уверенно победил Ломаченко и забрал у него все титулы.

Ранее чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон бросил вызов соотечественнику Теофиму Лопесу.

sport.ua