Тоттенхэм готов купить Кейна за 65 миллионов евро

Тоттенхэм готов вернуть Кейна из Баварии за 65 миллионов евро

Лондонский Тоттенхэм собирается вернуть Гарри Кейна из Баварии, предложив за него 65 миллионов евро. Сделка может состояться летом 2026 года.

Лондонский «Тоттенхэм» настроен на сенсационный трансфер и рассматривает возвращение Гарри Кейна, который в данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию». Как сообщает испанское издание Fichajes.net, «шпоры» уже начали работу над сделкой и готовы предложить 65 миллионов евро за своего бывшего нападающего. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Гарри Кейн, который был частью «Тоттенхэма» с 2004 по 2023 год, может вернуться в родной клуб уже летом следующего года. В нынешнем сезоне 2025/26 нападающий продемонстрировал отличные результаты, проведя 7 матчей, забив 13 голов и сделав 3 результативные передачи. При этом, по оценкам Transfermarkt, стоимость игрока сейчас составляет 75 миллионов евро.

