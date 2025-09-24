Тоттенхэм готов купить Кейна за 65 миллионов евро

Лондонский «Тоттенхэм» настроен на сенсационный трансфер и рассматривает возвращение Гарри Кейна, который в данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию». Как сообщает испанское издание Fichajes.net, «шпоры» уже начали работу над сделкой и готовы предложить 65 миллионов евро за своего бывшего нападающего. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Гарри Кейн, который был частью «Тоттенхэма» с 2004 по 2023 год, может вернуться в родной клуб уже летом следующего года. В нынешнем сезоне 2025/26 нападающий продемонстрировал отличные результаты, проведя 7 матчей, забив 13 голов и сделав 3 результативные передачи. При этом, по оценкам Transfermarkt, стоимость игрока сейчас составляет 75 миллионов евро.

Напомним, мы также писали о том, что дорогой новичок Ливерпуля получил тяжелую травму.