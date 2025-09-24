Забарный получил низкую оценку за матч с Марселем

Илья Забарный, украинский защитник парижского «ПСЖ», столкнулся с жесткой критикой после своего первого поражения в составе французского клуба. В матче против «Марселя», который завершился поражением для «ПСЖ» с минимальным счетом 0:1, Илья не смог избежать негативных оценок. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Авторитетное французское издание Foot Mercato поставило Забарному одну из самых низких оценок за этот поединок, отметив его игру всего на 4 балла из 10. Журналисты отмечают, что украинский защитник не всегда уверенно действовал с мячом и не всегда хорошо справлялся с единоборствами против соперников.

Однако, несмотря на неудачное выступление в конкретных моментах, Забарный проявил себя как важный игрок, отобрав пять мячей и выиграв три единоборства. Главным минусом стал его промах в моменте с Гринвудом в конце матча, который стал решающим.

