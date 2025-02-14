Три команды завершили тесты в Хересе

Три команды завершили тесты прототипов шин Pirelli на сезон 2026 года на трассе Анхель Ньето в Хересе-де-ла-Фронтера на юге Испании. Команда Alpine отработала оба дня, в первый день вместе с McLaren, во второй – вместе с Mercedes.

Во второй день Джордж Расселл сел за руль Mercedes, проехав 135 кругов с лучшим временем 1:17.976, а Джек Дуэн на Alpine оказался чуть быстрее – 1:17.255 и 113 кругов.

Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги очередной серии тестов: «Ещё одна серия позади, благодаря сотрудничеству трёх команд она получилась результативной. В дополнение к данным, собранным в Поль Рикар и Барселоне, у нас теперь есть много очень важной информации с трассы в Хересе. Она уже много лет не входит в календарь, но по-прежнему остается интересным испытательным стендом, отчасти благодаря стабильно хорошей погоде в это время года.

До начала сезона 2025 года нам осталось провести еще одну тестовую сессию, чтобы завершить этот начальный и важнейший этап работы на трассе. Собранная на данный момент информация позволит нам еще более точно готовить наши разработки к предстоящим тестам».

Следующие тесты Pirelli пройдут на трассе Сахир 2 и 3 марта с участием команд Alpine и Williams.

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