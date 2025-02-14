Угадай исход боя Беринчик – Дэвис и выиграй один из призов

В ночь с пятницы на субботу в ринге встретятся Денис Беринчик и Кейшон Дэвис. На кону чемпионский пояс WBO в легком весе. Это будет первая защита титула для украинского боксера.

Букмекерская компания betking и Sport.ua запускают общий розыгрыш. Общий призовой фонд составляет 11 000 ₴.

Для участия в розыгрыше необходимо предусмотреть победителя боя Беринчик – Дэвис и точный раунд (или судейское решение).

К примеру: Беринчик победит решением судей.

Условия для участия в розыгрыше:

Пройди регистрацию на сайте БК betking;

Сделай минимальный депозит от 100 грн (учитывается перед началом боя);

Перейди в таблицу розыгрыша, где оставь свой прогноз на бой.

В случае отсутствия регистрации и депозита прогноз не учитывается. Если счет открыт, достаточно внести минимальный депозит.

Призовой фонд

Призовой фонд будет распределен между 5 участниками:

1. 5 000 ₴

2. 3 000 ₴

3. 1 000 ₴

4. 1 000 ₴

5. 1 000 ₴.

Выигрыш будет зачислен на игровой счет БК betking.

Если победителей более 5, обладатели призов будут выбраны с помощью рандомайзера.

Прогнозы на бой принимаются только в таблице.

sport.ua