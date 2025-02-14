Аманда Анисимова – о победе над Мартой Костюк: “Она очень сложная соперница и этот матч мог завершиться победой любой из нас”

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе



“Костюк – сильный боец, поэтому этот матч был очень тяжелым. Также это был очень физический поединок. Поэтому я просто рада, что сумела показать такой уровень и одержать победу. Да, она очень сложная соперница, поэтому я очень довольна этим результатом.

Насколько я горжусь своей психологической устойчивостью, концентрацией на каждом мяче? Думаю, я это делаю в каждом своем матче. Особенно это касается сегодняшнего, потому что я была более уставшей из-за всей этой физической борьбы. Поэтому сохранять внимание и позитивный настрой – это было важно для победы сегодня.

Что же в итоге стало решающим фактором? Думаю, просто борьба за каждый мяч, вера в себя. Я думаю, что этот матч мог завершиться победой любой из нас. Поэтому я рада, что оставалась сильной и пыталась бороться за каждое очко. Получить эту победу – это значит много для меня.

Что касается предстоящего полуфинала против Екатерины Александровой, то скажу, что на этом турнире каждый матч очень сложный. В последнее время она играет великолепно. Я уверена, что это будет еще одна тяжелая битва, но я в ожидании этого матча”.

• Обзор матча Марта Костюк – Аманда Анисимова в Дохе (ВИДЕО)

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