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Футбол

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • На прошлой неделе «Челси» уже проиграл "Брайтону" в Кубке Англии. Тогда "синие" практически ничего не предложили своему сопернику и вывесили белый флажок сразу после второго пропущенного гола.

    Если лондонцы хотят менять результат, то надо менять и игру. Придумал ли Энцо Мареска что-то новое и есть ли чем ему удивить своего соперника?

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 14 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    3.00 3.70 2.29 Узнать больше

    Английская Премьер-лига. 25-й тур.

    14 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

    Главный судья: Крис Кавана (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Брайтон” — “Челси” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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