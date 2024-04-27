Луиш Нани покинет турецкий клуб после текущего сезона

37-летний футболист будет искать новую команду

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Португальский вингер Луиш Нани покинет турецкий клуб “Аданадемирспор” после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

Футболист присоединился к команде в июле прошлого года по правам свободного агента, подписав контракт на один сезон. На его счету 34 проведенных матча, в которых он отличился четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее португалец выступал за “Манчестер Юнайтед”, “Спортинг”, “Фенербахче”, “Валенсию”, “Лацио”, “Орландо”, “Венецию” и “Мельбурн Виктори”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 275 тысяч евро.

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