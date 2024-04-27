Миннесота одержала третью победу над Финиксом, Даллас победил Клипперс в плей-офф НБА

Индиана в овертайме обыграла Милуоки и вышла вперед в серии

В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись три матча.

Миннесота на выезде обыграла Финикс — 126:109. Тимбервулвз победили в третьем матче серии и находятся в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции.

Даллас на домашней площадке победил Клипперс и вышел вперед в серии (2:1). Четвертый поединок противостояния вновь состоится на арене Маверикс 28 апреля.

Индиана в овертайме сумела сломить сопротивление Милуоки. Пэйсерс повели в серии и 29 апреля повторно примут соперников в четвертом матче.

Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс — 121:118 ОТ (39:22, 28:33, 23:28, 21:28, 10:7)

Счет в серии — 2:1

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс — 101:90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)

Счет в серии — 2:1

Финикс Санз — Миннесота Тимбервулвз — 109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)

Счет в серии — 0:3

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