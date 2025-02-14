Макс Ферстаппен пока не готов назвать цели на сезон

Макс Ферстаппен начнёт сезон 2025 года в статусе действующего чемпиона мира. Гонщик Red Bull Racing заявил, что не готов назвать свою цель на этот год до тех пор, пока не оценит потенциал новой машины RB21.

Макс Ферстаппен: «Прошлый год временами был сложным. Конечно, было много и хороших моментов, и я надеюсь, что в этом сезоне, скажем так, мы сможем выступать стабильнее, и машина будет больше подходить к трассам любого типа

Мне самому интересно, насколько конкурентоспособными мы окажемся. У меня новый напарник Лиам Лоусон, и я рад работать с ним. Полагаю, вся команда рада и с нетерпением ждёт этот сезон.

Моё отношение к делу не изменилось. Конечно, выигрыш четвёртого титула стал исполнением мечты и даже большим, так что сейчас я чувствую себя расслабленным.

Я жду сезон, но в первую очередь хочу понять, насколько конкурентоспособной окажется машина. Как только мы это поймём, тогда и сможем ставить конкретные цели. Но прямо сейчас ещё рано говорить об этом».

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