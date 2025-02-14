Усик изменил мнение о будущем в боксе: Это очень сложно. Невозможно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик отверг вариант с возвращением в крузервейт. Боксер мечтал вернуться в тяжелый вес и во второй раз там стать абсолютным чемпионом.

«Возвращение в тяжелый вес? Это вряд ли. Это на самом деле очень сложно. Я сейчас вешу 102-103 кг. И я работаю с этим весом уже шесть лет. Думаю, что это невозможно», – сказал Усик.

Усик неоднократно заявлял, что хочет вернуться в крузервейт и снова стать абсолютным чемпионом мира. Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua