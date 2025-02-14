Делрей-Бич. Фритц успешно начал защиту титула, Норри и Арнальди вышли в четвертьфинал

На турнире АТР 250 в Делрей-Бич определись все участники 1/4 финала
Делрей-Бич, США • 10-16 февраля • хард • $710,735
Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 1) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 7:6(4), 6:2
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Маккензи Макдональд (США, WC) 6:2, 5:7, 6:0
Маттео Арнальди (Италия, 4) – Лернер Тьен (США, WC) 7:6(4), 4:6, 7:6(1)
Брэндон Накашима (США, 6) – Райли Опелка (США, WC) 3:6, 7:5, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнех (Франция, 9) 7:6(9), 6:2
Алекс Микельсен (США, 3) – Майкл Ммо (США, Q) 6:7(8), 3:0 отказ
Миомир Кецманович (Сербия) – Йосихито Нисиока (Япония) отказ
Маркос Гирон (США, 5) – Этан Куинн (США, LL) 6:3, 6:4