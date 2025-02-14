Михайлюк набрал семь очков в матче Джаз и Клипперс

На площадке украинец провел более 28 минут

В ночь на 14 февраля состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз в овертайме уступила Лос-Анджелес Клипперс — 116:120. Украинский защитник Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на площадке более 28 минут: на его счету семь очков, три подбора, один ассист и один перехват.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Орлеан Пеликанс — Сакраменто Кингз — 140:133 ОТ (28:29, 32:26, 38:30, 29:32, 13:6)

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз — 98:105 (19:28, 29:34, 22:20, 28:23)

Даллас Маверикс — Майами Хит — 118:113 (21:22, 34:34, 29:27, 34:30)

Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер — 116:101 (37:24, 27:32, 33:31, 19:14)

Юта Джаз — Лос-Анджелес Клипперс — 116:120 ОТ (33:26, 27:28, 35:32, 13:22, 8:12)

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